В Нацполиции назвали самые криминальные города Украины

Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что самые криминальные города Украины (на контролируемой территории) — это Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса.
«Самый низкий уровень преступности — в Донецкой и Луганской областях... На Донбассе очень много полицейских, и правонарушителям неуютно. Днепр, Харьков, Запорожье и Одесса — это четыре самых проблемных региона по количеству правонарушений. На это влияют экономические и социальные факторы. В частности, то, что это промышленные регионы. Но если взять Харьковщину, то Харьков и область очень отличаются. Большая концентрация городского населения увеличивает количество преступлений», — сказал он.
Начальник Национальной полиции не исключает, что на западе Украины меньше преступлений, потому что там более религиозные люди.
«Идем в центр Украины, на запад. Чем дальше, тем меньше преступлений совершается. Это зависит скорее не от правоохранительной системы, а от ментальности общества. Там люди в воскресенье ходят в церковь. И чем дальше на запад — тем чаще. Если семейные ценности преобладают над остальными, правонарушений меньше», — сказал он.
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