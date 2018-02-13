Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:03

Юрий Кацер в рамках лекции Legal High School назвал механизмы выведения инвестиций с учетом нового закона об ООО

С докладом «Вывод инвестиций: сравнение возможных механизмов» в рамках Legal High School выступил руководитель группы юридических услуг «КПМГ на Украине» Юрий Кацер. Он рассмотрел ситуации, при которых инвестор желает вывести средства с Украины и перевести их в другую юрисдикцию с учетом нового закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

Преподаватель Школы корпоративного права и M&A назвал следующие пути выведения инвестиций для ООО:

1) выплата дивидендов;

2) уменьшение уставного капитала;

3) выход участника из общества;

4) продажа доли:

— участникам ООО,

— третьим лицам,

— самому ООО (без уменьшения уставного капитала).

Лектор выделил девять ключевых критериев, по которым принимается решение относительно каждого из путей:

1) насколько инструмент хорошо регулируется законодательством (риски, пробелы);

2) какие финансовые ограничения существуют;

3) нужно ли решение общего собрания участников;

4) действуют ли положения о преимущественных правах;

5) нужно ли учитывать интересы кредиторов;

6) есть ли необходимость получения разрешения Антимонопольного комитета Украины;

7) каковы ориентировочные сроки реализации;

8) в какой степени влияют валютные ограничения;

9) уплачивается ли налог на репатриацию.

Далее он подробнее рассмотрел суть каждого из инструментов.

Однозначно не установлено, каким образом можно платить дивиденды за счет нераспределенных прибылей предыдущих периодов. К тому же дивиденды должны выплачиваться всем участникам без дискриминации.

При уменьшении уставного капитала нужно учитывать, что четко не урегулирован срок, когда ООО может осуществить выплаты участникам.

Рассматривая такой вариант, как выход участника из ООО, выступающий указал на следующую проблему. Статус участника, подавшего заявление о выходе, является неопределенным до момента государственной регистрации его выхода. Проблема может возникнуть, когда лицо будет дальше считать себя участником в этот период и претендовать на участие в принятии решений. «Многие решения могут зависнуть», — заявил Юрий Кацер. К тому же сейчас нет механизма исключения участника, подчеркнул спикер. Выход невозможен, если ООО состоит из одного участника.

Продажа доли другим участникам или третьим лицам сопряжена с таким спорным моментом, как возможность установления уставом полного запрета на подобные действия. Нельзя предвидеть, сочтет ли суд подобное ограничение противоречащим законодательству.

В законодательстве нет прямого запрета на закупку обществом доли в ООО, которое состоит из одного участника. Однако следует обратить внимание на положения Гражданского кодекса Украины. В соответствии с нормами ГК участник не может голосовать по ряду вопросов, среди которых — наличие спора, касающегося участника, и совершение сделки между таким лицом и обществом.

Юрий Кацер также указал, что продажа доли самому ООО возможна только при единогласном решении. По общему правилу решение общего собрания не требуется при продаже доли другим участникам и третьим лицам.

Преимущественные права, подчеркнул преподаватель Школы корпоративного права и M&A, действуют при продаже доли третьим лицам, если другое не предусмотрено уставом.

Согласование действий с необеспеченными кредиторами необходимо в случае выхода участника из ООО и при уменьшении уставного капитала.

В контексте вопроса согласования с АМКУ г-н Кацер отметил, что такое согласие не требуется при выплате дивидендов и уменьшении уставного капитала. В других же случаях согласие предоставляется при определенных условиях.

Самые быстрые сроки у таких операций, как продажа доли другим участникам (0,5–1,5 мес.) и третьим лицам (1,5–2,5 мес.). Выход участника из общества займет от трех до 12 месяцев. Сроки учитывают банковские вопросы (покупка валюты), урегулирование отношений с кредиторами и проведение общего собрания.

Затрагивая вопрос валютных ограничений, Юрий Кацер обратил внимание, что выплата дивидендов рассматривается НБУ как операция с повышенным риском. Производится всесторонний анализ и проверка финоперации и ее участников в соответствии с постановлением НБУ №369.

Также лектор раскрыл особенности выплаты налога на репатриацию. Если предположить, что иностранный инвестор является резидентом Нидерландов, то ставка налога составит 0% в том случае, если инвестор является фактическим собственником, владеет 50% и более уставного капитала акционерного общества и внес инвестиции на сумму не менее 300 тыс. долл. США. Кроме того, ставка 0% применяется к налогу на прирост капитала (capital gain) при продаже доли (однако в некоторых ситуациях ставка составит 15%). Трудности могут возникнуть в связи с падением курса гривны: сумма в гривне при выходе будет выше той, которая была в момент введения инвестиции. Сумма в долларах США может не увеличиться, поэтому говорить о приросте капитала нецелесообразно. Хотя органы ГФС считают иначе, резюмировал г-н Кацер.

Механизмами возвращения инвестиций в акционерном обществе являются выплата дивидендов, уменьшение уставного капитала и продажа акций.