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ГПУ завершила следствие в отношении судей, которые пытались дать взятку Р.Холодницкому

13 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда г.Днепропетровска в попытке дать взятку руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

По информации ГПУ, завершено досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению судей Кировского районного суда города Днепропетровска, которые в сентябре 2017 года пытались дать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Н.Холодницкому неправомерную выгоду за решение им вопроса о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Как сообщили в ведомстве, подозреваемым и их защитникам предоставили доступ к материалам производства.

В ГПУ добавили, что санкцией статьи, которая инкриминируется подозреваемым, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним: Департамент экономики ГПУ с оперативным сопровождением СБУ по заявлению руководителя САП Н.Холодницкого о предложении ему взятки в размере 300 тыс. долл. США задержали «на горячем» председателя Кировского районного суда г.Днепропетровска Геннадия Подберезного и судью этого же суда Наталью Овчаренко, которые пытались договориться о закрытии дела против последней.

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