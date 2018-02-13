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Эксперты рассказали, какие споры могут возникнуть в связи с новым списком низконалоговых юрисдикций

27 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1045 «Об утверждении перечня государств (территорий), соответствующих критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года №977». Количество стран и территорий, в которых деятельность компаний попадает под контроль в сфере трансфертного ценообразования (ТЦО), увеличилось: вместо списка из 65 юрисдикций появился список из 85. Но 31 января с.г. перечень пришлось пересмотреть и исключить из него ряд стран, возмущенных внесением их в «список офшоров». Речь идет о Грузии, Мальте, Венгрии, Латвии и Эстонии.

Опрошенные «ЮП» источники в органах ГФС отмечают, что добивались изменения списка «низконалоговых юрисдикций» не более раза в год, чтобы не разрывать отчетный период. По итогам отчетного периода 2015 года (когда тоже произошло включение и исключение стран в середине года), имели место споры, связанные с моментом перехода права собственности на товар на протяжении года с целью избежать контроля за ТЦО. Аналогичные споры могут возникнуть и при операциях с нерезидентами из пяти исключенных стран.

Какие последствия будет иметь нахождение пяти стран в перечне чуть более месяца? Вероятно, стоит учесть предыдущую позицию ГФС, когда в 2015 году из списка были исключены Австрия, Швейцария и некоторые другие государства. Контролируемыми будут признаваться только операции, проводимые в этот период при достижении определенных критериев. Если за январь операции с нерезидентом из Эстонии превысили 10 млн грн и если более 150 млн грн составил годовой доход плательщика, тогда эти операции будут признаны контролируемыми. Отчитываться нужно только за период, когда страна была указана в списке, то есть за месяц.

Как считает Лариса Врублевская, аудитор, партнер, руководитель практики ТЦО МПЦ EUCON, трудности могут возникнуть с применением списка и в отношении оставшихся в нем стран. «Операции с контрагентом из списка признаются контролируемыми c 1 января года, следующего за календарным годом, в котором такие государства были включены в перечень. Постановление №1045 датировано 27 декабря 2017 года, но вступило в силу с 1 января 2018 года. Очевидно, что контролироваться операции с новыми (включенными) государствами должны с 2019 года. Налоговый орган считает иначе. Вот тут споры и будут», — прогнозирует аудитор.

Подробнее о причинах и последствиях изменения списка низконалоговых государств читайте в статье «Территориальные вХоды» в выпуске «Юридической практики» №7 (1051) от 13 февраля 2018 года.