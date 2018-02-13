Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

НКРЭКУ оштрафовала дочернюю компанию «Киевгаза» за нарушение лицензионных условий по поставке природного газа

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала на 255 тысяч гривен дочернюю компанию «Киевгаза» за нарушение лицензионных условий по поставке природного газа. Соответствующее решение было принято на заседании НКРЭКУ.

Так, Комиссия приняла решение о наложении штрафа на «КиевГазЭнерджи» за нарушение лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа, газа (метана) угольных месторождений по регулируемому тарифу.

В частности, у компании есть долги за второе полугодие 2015 года и 2016 год перед «Нафтогазом Украины», «Укртрансгазом», «Киевгазом» и «Загрей Технологией» за полученные объемы природного газа и услуги по его транспортировке.

Кроме того, компания «КиевГазЭнерджи» не выполнила требования о предоставлении финансовой отчетности лицензиатами НКРЭКУ за 2015 и 2016 годы.

Также дочерняя компания «Киевгаза» в августе, сентябре, ноябре 2015 года и январе 2016 года не выполнила требование по созданию страхового запаса природного газа — он отсутствовал в ПХГ «Укртрансгаза».

«КиевГазЭнерджи» нарушила порядок проведения расчетов за потребленный природный газ (за второе полугодие 2015 года и 2016 год) и осуществила ряд других нарушений.

«Учитывая указанное, Департамент лицензионного контроля предложил принять постановление, которым на «КиевГазЭнерджи» налагается штраф в размере 255 тысяч грн», — говорится в обосновании к проекту решения.

Кроме того, компанию обязали до 1 марта 2018 года предоставить НКРЭКУ финансовую отчетность за 2016 год, а до 1 июня 2018 года выполнить в полном объеме финансовые обязательства перед НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Загрей Технология» в соответствии с условиями заключенных договоров.