Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:03

В Минсоцполитики рассказали, как быть, если последний день действия срочного трудового договора приходится на выходной

Министерство социальной политики рассказало, как быть работодателю в случае, если срок завершения трудового договора с работником приходится на выходной день. Об этом идет речь в письме министерства № 9/0/22-18/134 от 05.01.2018.

Так, по мнению ведомства, работодатель должен исполнить обязанность, предусмотренную статьей 47 КЗоТ, в последний рабочий день. То есть в последний рабочий день работодатель издает приказ об увольнении согласно п. 2 ст. 36 КЗоТ, производит расчет с работником и выдает ему надлежащим образом оформленную трудовую книжку. При этом днем увольнения в соответствии с частью второй ст. 2411 КЗоТ будет последний день, определенный срочным трудовым договором.

Например, срок завершения трудового договора с работником истекает 31.03.2018 (суббота). В таком случае приказ об увольнении должен быть издан и расчеты с работником должны быть произведены 30 марта. При этом днем увольнения в трудовой книжке будет значиться 31.03.2018.