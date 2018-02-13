14 февраля с.г. в Высшей квалификационной комиссии судей Украины стартует квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности. Квалифоценивание будет проходить в здании ВККС по адресу г.Киев, ул. Мехнизаторов, 9.
На сайте ВККС было обнародовано видео, в котором разъясняются все этапы квалифоценивания: от регистрации судьи, заполнения бланков до прохождения тестов.
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