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СМИ: на содержание украинских судов потрачено 9,5 млрд гривен

13 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Расходы на функционирование судебной системы на Украине в 2017 году составили 9,5 млрд гривен. Об этом говорится в отчете о бюджетных расходах минувшего года.

Так, на судебную деятельность местных, апелляционных и высших специализированных судов было потрачено 8,7 млрд грн. На обеспечение работы Верховного Суда — 234,3 млн грн, Конституционного Суда — 148,5 млн грн.

На работу Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного и Высшего административного судов расходовано 431,8 млн грн.

Напомним: в ноябре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в Хозяйственный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы, Кодекс об административном судопроизводстве Украины и другие законодательные акты (законопроект №6232), который запустил судебную реформу.

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