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Единый реестр неплательщиков алиментов может помочь тем, кто решил строить новые отношения, — П.Петренко

13 февраля 2018 года Источник:Цензор.НЕТ

Введение Единого реестра должников и злостных неплательщиков алиментов станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Об этом глава Минюста Павел Петренко написал в соцсети.

«Надеюсь, наше новшество станет дополнительным стимулом для должников платить алименты и помощью для тех, кто решил строить новые отношения. Отныне вы можете проверить, нет ли вашего нового избранника в списке должников», — пояснил он.

По словам П.Петренко, включение в реестр должников происходит после решения суда об уплате алиментов, открытия исполнительного производства и возникновения трехмесячной задолженности по выплатам. Для корректного поиска на ресурсе необходимо ввести как можно больше данных: имя и фамилию, дату рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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