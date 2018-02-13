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Президент уволил Р.Романова с должности председателя «Укроборонпрома»

13 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Романа Романова с должности генерального директора ГП «Укроборонпром». Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

«Освободить Романова Романа Анатольевича с должности генерального директора Государственного концерна «Укроборонпром», — говорится в указе №26/2018 на официальном сайте Президента.

Как известно, генеральный директор ГП «Укроборонпром» Роман Романов сообщил, что ушел в отставку.

Ранее В.Гройсман инициировал отставку руководителя ГП «Укроборонпром» Романа Романова из-за задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

В «Укроборонпроме» заявили, что задолженность по заработной плате на «Николаевском судостроительном заводе» образовалась из-за того, что завод три года не получал возмещения средств за содержание ракетного крейсера «Украина».

В отношении «Укроборонпрома» и его дочерних предприятий открыт ряд дел.

Кроме того, НАБУ расследует манипуляции с контрактами «Укроборонпрома» на 39 млн долларов на поставку запчастей для «Антонова» AN-32.

«Укроборонпром» был создан в декабре 2010 года, в его состав входят 134 предприятия военно-промышленного комплекса.

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