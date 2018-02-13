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Минэкономразвития обнародовало процент теневой экономики

13 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Министерство экономического развития и торговли констатирует снижение уровня теневой экономики на 3 п.п. до 33% по итогам января-сентября 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении МЭРТ.

По предварительным расчетам Минэкономразвития, в январе-сентябре 2017 года уровень теневой экономики составлял 33% от официального ВВП, что на 3 п.п. меньше показателя 9 месяцев 2016 года.

«Детенизация экономики по итогам 9 месяцев 2017 года стала отражением продолжения процессов посткризисной стабилизации экономики, для которых характерна поддержка умеренных темпов роста производства в ответ на расширение как внутреннего, так и внешнего спроса, сохранения в целом курсовой стабильности и умеренных темпов инфляции, а также улучшением ожиданий бизнеса и населения», — говорится в сообщении.

Показатель уровня теневой экономики, рассчитанный по методу убыточности предприятий, по итогам 9 месяцев 2017 года составил 22% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года.

Наибольший уровень теневой экономики традиционно показал метод «расходы населения — розничный товарооборот» — 48% от объема официального ВВП.

В 2015 году Минэкономразвития оценило долю теневой экономики в 40% ВВП.

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