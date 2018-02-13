ГПУ продолжит расследование по делу М.Саакашвили

Генеральная прокуратура Украины продолжит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.
«Расследование продолжается», — сказала пресс-секретарь.
Напомним: по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство, — Польшу.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.
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Если Генпрокуратура заявляет, что досудебное расследование продолжается, логично с ее стороны должны последовать следующие уголовно-процессуальные действия :
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
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