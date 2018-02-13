Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2018 года, 23:04

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ГПУ продолжит расследование по делу М.Саакашвили

13 февраля 2018 года Источник:Украинские Национальные Новости

Генеральная прокуратура Украины продолжит досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили и его соратника Севериона Дангадзе. Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

«Расследование продолжается», — сказала пресс-секретарь.

Напомним: по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство, — Польшу.

Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.

В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

Иван 13 февраля 2018 года 11:01 #

Если Генпрокуратура заявляет, что досудебное расследование продолжается, логично с ее стороны должны последовать следующие уголовно-процессуальные действия :
1. Объявить его в международный розыск, предварительно обратившись в суд за санкцией на задержание и доставку в суд для избрания меры пресечения в виде ареста.
2. Открыть уголовное производство в отношении следователя и прокурора-процессуального руководителя как минимум за служебную халатность, если там нет умышленного содействия, выразившуюся в не продлении через суд меры пресечения; в отношении сотрудников миграционной службы и пограничников, умышленно способствовавших ему пересечь границу Украины и скрыться от украинского правосудия.

Конечно, все это смешно, если бы не было так грустно от реалий работы украинских правоохранительных органов и системы нашего правосудия. После всего случившегося кто теперь скажет, что эти самые органы работают в правовом поле и подчиняются только закону.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 7 (1051) от 13/02/18 Свежий номер

Уголовное право

№ 7 (1051)
Отрасли практики

Исковое дело

Судебная практика

С незнанием дела

Тема номера:

Временная петля

Частная практика

Расширенное создание

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

V ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ: ВЗГЛЯД ПОД НОВЫМ УГЛОМ

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом