Сегодня 13 февраля 2018 года, 10:26

Механизм взимания авиасборов пропишут в новом законе

Авиация Украины динамично развивается, и чем масштабнее работа субъектов авиационной деятельности, тем больше средств от них поступает в государственный бюджет. Поскольку с механизмом взимания сборов сегодня не все гладко, парламентарии решили внести законодательные коррективы — в Верховном Совете Украины зарегистрирован проект Закона Украины «О Государственном специализированном фонде финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участия Украины в международных авиационных организациях» (№ 7514).

Основная задача изменений — закрепление на уровне закона основ функционирования Госавиафонда. Сегодня в Воздушном кодексе Украины установлены семь видов авиасборов, но перечень, размер и порядок их уплаты определены Кабинетом Министров Украины. Как известно, Конституция Украины предусматривает, что исключительно законами должна устанавливаться система налогообложения, налоги и сборы. Это подтвердил и Конституционный Суд Украины в решении от 23 июня 2009 года № 15-рп/2009, а вот Верховный Суд Украины в постановлении от 12 января 2016 года по делу № 826/11299/14 отметил, что госсборы с субъектов авиадеятельности относятся к неналоговым платежам. Такая позиция стала основанием для прекращения уплаты некоторыми перевозчиками сборов и последующих обращений в суд с исками к Госавиаслужбе о признании противоправными действий по начислению таких сборов.

«Этот законопроект появился вследствие конфликта между авиакомпанией «Международные Авиалинии Украины» и Госавиаслужбой вокруг авиационных сборов, — разъяснил Андрей Гук, адвокат, партнер ЮФ Ante. — Сейчас такой сбор регулируется на уровне постановления правительства о спецфонде авиации. Юристы МАУ сочли, что такой сбор может быть установлен только законом, и компания перестала его платить еще до оспаривания сбора в суде». Г-н Гук считает, что после принятия законопроекта № 7514 позиция МАУ будет окончательно подтверждена, а для других авиакомпаний, которые и так платят авиационные сборы, кардинальных изменений не будет.

«Принятие данного закона устранит лазейки для неуплаты государственных сборов и позволит привести в соответствие с действующим законодательством механизм их взимания с субъектов авиационной деятельности», - позитивно оценивает инициативу Леся Самарина, адвокат, руководитель днепровского офиса ЮФ «Ильяшев и Партнеры».

Читайте статью «Небесная канцелярия» в газете «Юридическая практика», № 7 от 13 февраля 2018 года.