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ФГИУ вдвое снизил начальную приватизационную стоимость Херсонской ТЭЦ

13 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Фонд государственного имущества Украины определил начальную стоимость и условия продажи Херсонской ТЭЦ. По сравнению с предыдущей попыткой приватизации предприятия цена снижена вдвое. Об этом сообщает и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

«Определена начальная стоимость и условия продажи Херсонской ТЭЦ. Соответствующее решение принято на правительственном комитете. Так, на продажу выставляется 99,8 процентов пакета акций «Херсонской теплоэлектроцентрали». Стоимость — 75,7 миллионов гривен», — отметил Трубаров.

Продажа состоится по принципу аукциона с открытостью предложения цены.

Среди условий: развитие предприятия в экономической, социальной, инвестиционной, природоохранной сферах и в сфере корпоративных отношений. В частности, в течение пяти лет новый владелец должен провести модернизацию котельного оборудования, выполнять рекомендации экологического аудита, предоставлять потребителям услуги в соответствии с договорами и уменьшить расход топлива на отпуск тепловой энергии.

Весной 2017 года ФГИУ в очередной раз выставлял на приватизацию Херсонскую ТЭЦ по стартовой цене 155 млн грн, однако не нашел покупателей.

Осенью 2017 года о возможности участия в приватизации Херсонской ТЭЦ с последующей ее реконструкцией заявила международная компания GESS.

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