Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 13 февраля 2018 года, 10:25

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

АМКУ разрешил акционеру банка «Пивденный» приобрести контроль над двумя аптечными сетями

13 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил акционеру банка «Пивденный» Юрию Родину разрешение на приобретение контроля в ООО «Аптека Гаевского», а также в ЧАО «Аптечная сеть «Фармация» (оба Одесса).

Как сообщила пресс-служба АМКУ, Ю.Родину также предоставлено разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Финфарм» (Одесса), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, АМКУ разрешил приобрести контроль в ООО «Капитал», ЧАО «Страховая компания «Теком-Жизнь», ООО «Техно-Информ», ЧАО «Одесское производственное объединение «Холодмаш», а также акции компании Asset Invest Inc, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 января 2017 года Ю.Родину напрямую принадлежало 18,7062% акций банка «Пивденный», опосредованно — 19,4969%.

ООО «Аптека Гаевского», уставный капитал которого составляет 30 тыс. грн, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль на 78% по сравнению с 2015 годом — до 23,603 млн грн чистой прибыли.

ЧАО «Аптечная сеть «Фармация» — уставный капитал по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 1,9 млн грн. Чистая прибыль в 2016 году составила 23,951 млн грн против 19,829 млн грн.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом