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Сегодня 13 февраля 2018 года, 10:25

АМКУ разрешил акционеру банка «Пивденный» приобрести контроль над двумя аптечными сетями

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил акционеру банка «Пивденный» Юрию Родину разрешение на приобретение контроля в ООО «Аптека Гаевского», а также в ЧАО «Аптечная сеть «Фармация» (оба Одесса).

Как сообщила пресс-служба АМКУ, Ю.Родину также предоставлено разрешение на приобретение доли в уставном капитале ООО «Финфарм» (Одесса), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления общества.

Кроме того, АМКУ разрешил приобрести контроль в ООО «Капитал», ЧАО «Страховая компания «Теком-Жизнь», ООО «Техно-Информ», ЧАО «Одесское производственное объединение «Холодмаш», а также акции компании Asset Invest Inc, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании.

Согласно данным Национального банка, по состоянию на 1 января 2017 года Ю.Родину напрямую принадлежало 18,7062% акций банка «Пивденный», опосредованно — 19,4969%.

ООО «Аптека Гаевского», уставный капитал которого составляет 30 тыс. грн, по итогам 2016 года увеличило чистую прибыль на 78% по сравнению с 2015 годом — до 23,603 млн грн чистой прибыли.

ЧАО «Аптечная сеть «Фармация» — уставный капитал по состоянию на 1 октября 2017 года составляет 1,9 млн грн. Чистая прибыль в 2016 году составила 23,951 млн грн против 19,829 млн грн.