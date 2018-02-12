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Подготовка реформы адвокатуры зависла на вопросе о самоуправлении

12 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня в Администрации Президента Украины началось заседание Совета по вопросам судебной реформы относительно утверждения текста проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

При этом заседание проходит в расширенном формате, и свои позиции относительно изменений могут высказать члены профильной рабочей группы, а также представители заинтересованных институций и организаций.

Сегодня удалось рассмотреть вопросы и прийти к консенсусу в части допуска к адвокатской профессии, возможности работы адвоката по договору трудового найма, ограничений совместительства адвокатской деятельности с иной деятельностью, оснований и порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Также участники собрания приступили к рассмотрению норм относительно системы и порядка формирования органов адвокатского самоуправления, однако завершить его рассмотрение не удалось ввиду исчерпания времени. Завтра Совет продолжит работу в 17 часов.

Кроме вопросов самоуправления, будут обсуждаться вопросы симметричный поправок в уголовный и уголовный процессуальный, а также налоговый кодексы.

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Комментарии:»

всех впускать 12 февраля 2018 года 20:44 #

ни кого не выпускать... смеюсь

Скажите кто знает 12 февраля 2018 года 20:38 #

а что решили с доступом к профессии?

Ц 12 февраля 2018 года 20:10 #

Против реформирования органов адвокатского самоуправления всеми своими фибрами возражают действующие практически в неизменном составе и избранные подавляющим меньшинством адвокатов в большинстве областей Украины ...... сами члены и руководители органов адвокатского самоуправления.
Вот и думайте: нужно реформирование этих органов и избрание новых органов демократичным путем или нет ?!

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