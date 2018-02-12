Сегодня в Администрации Президента Украины началось заседание Совета по вопросам судебной реформы относительно утверждения текста проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".
При этом заседание проходит в расширенном формате, и свои позиции относительно изменений могут высказать члены профильной рабочей группы, а также представители заинтересованных институций и организаций.
Сегодня удалось рассмотреть вопросы и прийти к консенсусу в части допуска к адвокатской профессии, возможности работы адвоката по договору трудового найма, ограничений совместительства адвокатской деятельности с иной деятельностью, оснований и порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.
Также участники собрания приступили к рассмотрению норм относительно системы и порядка формирования органов адвокатского самоуправления, однако завершить его рассмотрение не удалось ввиду исчерпания времени. Завтра Совет продолжит работу в 17 часов.
Кроме вопросов самоуправления, будут обсуждаться вопросы симметричный поправок в уголовный и уголовный процессуальный, а также налоговый кодексы.
Сохранить:
Контакты:
ни кого не выпускать... смеюсь
а что решили с доступом к профессии?
Против реформирования органов адвокатского самоуправления всеми своими фибрами возражают действующие практически в неизменном составе и избранные подавляющим меньшинством адвокатов в большинстве областей Украины ...... сами члены и руководители органов адвокатского самоуправления.
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: