Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

Подготовка реформы адвокатуры зависла на вопросе о самоуправлении

Сегодня в Администрации Президента Украины началось заседание Совета по вопросам судебной реформы относительно утверждения текста проекта новой редакции Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности".

При этом заседание проходит в расширенном формате, и свои позиции относительно изменений могут высказать члены профильной рабочей группы, а также представители заинтересованных институций и организаций.

Сегодня удалось рассмотреть вопросы и прийти к консенсусу в части допуска к адвокатской профессии, возможности работы адвоката по договору трудового найма, ограничений совместительства адвокатской деятельности с иной деятельностью, оснований и порядка привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Также участники собрания приступили к рассмотрению норм относительно системы и порядка формирования органов адвокатского самоуправления, однако завершить его рассмотрение не удалось ввиду исчерпания времени. Завтра Совет продолжит работу в 17 часов.

Кроме вопросов самоуправления, будут обсуждаться вопросы симметричный поправок в уголовный и уголовный процессуальный, а также налоговый кодексы.