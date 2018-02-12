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Эстония исключена из списка низконалоговых юрисдикций, хотя ее правовая система позволяет минимизировать налоги

27 декабря 2017 года Кабинет Министров Украины принял постановление №1045 «Об утверждении перечня государств (территорий), соответствующих критериям, установленным подпунктом 39.2.1.2 подпункта 39.2.1 пункта 39.2 статьи 39 Налогового кодекса Украины, и признании утратившим силу распоряжения Кабинета Министров Украины от 16 сентября 2015 года №977». Количество стран и территорий, в которых деятельность попадает под контроль в сфере трансфертного ценообразования, увеличилось: вместо списка из 65 юрисдикций появился список из 85. Но 31 января с.г. перечень пришлось пересмотреть и исключить из него ряд стран, возмущенных внесением их в «список офшоров». Речь идет о Грузии, Мальте, Венгрии, Латвии и Эстонии.

Как считают опрошенные «ЮП» эксперты, по формальным признакам как минимум Эстония соответствует требованиям статьи 39 НК Украины. Но исключение страны из списка произошло по политическим причинам. Потенциально Эстония может оказаться в таком перечне.

Основанием для включения Эстонии в список стало наличие налога на выведенный капитал, по которому налогом облагается лишь распределенная прибыль. Это было сделано для привлечения инвестиций, хотя и создает риски для бюджета нашей страны. На практике возможна ситуация, когда прибыль не облагается налогом в Эстонии, а затем дивиденды уходят в третью страну, где они также не облагаются налогом. Эстония имеет ряд двухсторонних конвенций, по которым налог на репатриацию дивидендов составляет 0%. Есть и возможность избежать уплаты налога при выплате дивидендов, если вывести денежные средства через операции с ценными бумагами. В ГФС надеются, что налоговое законодательство Эстонии станет более прозрачным. «Эстонские коллеги утверждают, что контролируют ситуацию и взимают налог, но только в момент получения дивидендов. Вопрос в том, как именно это контролируется», — отмечает один из украинских чиновников.

Среди лазеек, над ликвидацией которых в Эстонии уже работают, называются беспроцентное финансирование учредителей и сотрудников, а также использование имущества фирмы в личных целях (автомобилей, недвижимости). Юридически это возможно и без получения дивидендов и, соответственно, уплаты налога.

Решение о включении страны в список имело фактические основания. «Таможенная статистика последних лет показывает, что увеличилось число непрямых контрактов, связанных с Эстонией. Там начали регистрироваться фирмы, имеющие скрытых украинских бенефициаров и используемые как «фирмы-оболочки». Товар не идет через Эстонию, но там оседает часть денег за этот товар из-за манипулирования ценами при импорте и экспорте в нашу страну», — констатирует один из сотрудников ГФС.

Источники в Минфине признают, что исключение прибалтийских республик произошло по политическим соображениям. «Иногда в погоне за копейкой можно потерять рубль или то, что деньгами не измерить. Возможно, поддержка Эстонии и Латвии более важна для Украины, чем потери бюджета», — отметил собеседник в госаппарате.

Подробнее о причинах и последствиях изменения списка низконалоговых государств читайте в статье «Территориальные вХоды» в выпуске «Юридической практики» №7 (1051) от 13 февраля 2018 года.