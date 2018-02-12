он же e-mail

Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

М.Саакашвили задержали в киевском ресторане

Экс-президента Грузии, лидера «Руха новых сил» М.Саакашвили задержали в столичном ресторане.

«Неизвестные задержали Саакашвили в ресторане «Cулугуни» в Музейном переулке. Схватили и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе», — сообщают СМИ.

Как говорят свидетели, М.Саакашвили увезли на «белом бусике с номером АА0121СН».

М.Саакашвили задержали люди в масках и с надписями на куртках «Государственная пограничная служба».

В СБУ сообщили УП, что Саакашвили не задерживали. В Госпогранслужбе обещали прокомментировать этот вопрос в ближайшее время. В Генпрокуратуре отметили, что никакого отношения к задержанию М.Саакашвили не имеют.

Как известно, 9 февраля М.Саакашвили заявлял о попытке его похищения «людьми с автоматами» в гостинице в центре Киева.

Первый раз Саакашвили задержали вечером 8 декабря. Ему инкриминируют ч 2. статьи 256 — «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности».

Генпрокуратура утверждает, что М.Саакашвили договаривался с человеком Виктора Януковича Сергеем Курченко о финансировании акций протеста.

26 января Апелляционный суд г.Киева отправил Саакашвили под ночной домашний арест.

В июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства.

Основанием назвали то, что в 2015 году Саакашвили якобы указал недостоверные сведения в заявлении на получение гражданства и не указал информацию о судимости. Сам политик отрицал, что подписывался под такой анкетой.

Гражданства Грузии Саакашвили лишен. Родная страна требует его экстрадиции.