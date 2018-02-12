СМИ: в ЕС отказываются от принципа банковской тайны

В Европе больше нет банковской тайны. Об этом заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.
«С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем», — сообщил еврокомиссар.
П.Московиси напомнил, что договоренности об обмене информацией, кроме Швейцарии, также были подписаны с Лихтенштейном, Сан-Марино, Андоррой и Монако.
Отметим: Совет министров экономики и финансов стран Евросоюза ранее принял решение о расширении списка доходов налогоплательщиков ЕС, по которым налоговые органы стран ЕС должны начать автоматический обмен информацией не позднее второй половины 2017 года. Автоматический обмен информацией налоговые службы будут осуществлять в отношении процентов, дивидендов, выручки от продажи финансовых активов, а также сведений об остатках на счетах.
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