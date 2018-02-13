Сегодня 13 февраля 2018 года, 10:25

С января на Украине действуют новые квалификационные требования к руководителям финучреждений

Национальный банк Украины разъяснил украинским финансистам, как новый порядок согласования руководителей финучреждений (вступил в силу с 6 января) отразится на уже действующих руководителях банков. Соответствующее письмо-разъяснение №27-0006/6139 в конце января регулятор разослал представителям банковской системы.

Так, банкиры, которые ранее прошли процедуру согласования на должность в НБУ, не должны повторно подавать пакет документов. Несмотря на изменение требований, такие кандидаты автоматически считаются соответствующими нормам закона. По новым правилам Национальный банк будет проверять только тех кандидатов, материалы в отношении которых финучреждения будут подавать на согласование после 6 января 2018 года.

Напомним, что закон №2210-VIII отменил требование к руководителям банков о наличии профильного образования. Вместо этого кандидаты должны пройти проверку на профпригодность — доказать, что их знаний и опыта достаточно для надлежащего выполнения функций руководителя. Вместе с тем изменились минимальные требования к опыту работы на руководящих должностях. Если раньше глава банка обязан был иметь три года банковского стажа, то сейчас для назначения понадобится не менее пяти лет, три из которых — на руководящих позициях.

При этом в НБУ напомнили, что отныне при подаче документов на согласование председателя правления желательно, кроме привычного набора документов, предоставлять справку об опыте работы кандидата, включая информацию о занимаемых должностях и исполняемых обязанностях, а также документы, подтверждающие получение дополнительного образования. Кроме того, нужно позаботиться и об обосновании профпригодности: написать регулятору в свободной форме, почему именно этот кандидат наилучшим образом подходит для выполнения бизнес-плана и стратегии.

До 6 января 2019 года могут продолжать работать и все существующие наблюдательные советы украинских банков — такая возможность закреплена в переходных положениях к закону №2210. Но уже с будущего года их составы нужно привести в соответствие с новыми требованиями.