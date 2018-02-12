Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

О нюансах исключительного права адвокатов на судебное представительство слушателям LHS рассказал Денис Бугай

«Исключительное право адвоката на судебное представительство: оформление отношений с адвокатом» — тема лекции партнера ЮК VB PARTNERS Дениса Бугая, представителя партнера Школы судебной практики Legal High School.

Лектор напомнил об изменении конституционного регулирования функционирования института адвокатуры. Законом Украины «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)», который вступил в силу 30 сентября 2016 года, была предусмотрена новелла (статья 1312 Основного Закона), которая гласит, что «только адвокат осуществляет представительство другого лица в суде, а также защиту от уголовного обвинения». При этом оговаривается, что законом могут быть установлены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорах о защите социальных прав, о выборах и референдумах, в малозначительных спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, которые признаны судом недееспособными или дееспособность которых ограничена. Вместе с тем переходными положениями конституционных изменений предусматривается поэтапный алгоритм введения исключительного представительства в суде как для адвокатов, так и для прокуроров, в зависимости от уровня инстанции: с 1 января 2017 года в Верховном Суде и судах кассационной инстанции; с начала этого года — в судах апелляционной инстанции; с 1 января 2019-го — в судах первой инстанции. Представительство органов государственной власти и органов местного самоуправления в судах исключительно прокурорами или адвокатами будет осуществляться только с 1 января 2020 года.

В рамках своей лекции Денис Бугай рассказал и об иностранном опыте урегулирования данного вопроса. Например, в Австрии адвокатская монополия на представительство в гражданских судах распространяется на следующие категории споров: дела, в которых цена иска превышает 5000 евро; дела, рассматриваемые вышестоящими инстанциями; дела, рассматриваемые в населенных пунктах, где практикуют минимум два адвоката; дела о разводе и т.д.

Исключительное право украинского адвоката на представительство в суде — это не монополия, убежден Денис Бугай. На примере отечественного гражданского процесса он продемонстрировал, как работают исключения из общего правила представительства в суде адвокатами. Так, согласно части 2 статьи 60 Гражданского процессуального кодекса Украины (ГПК), представителем (не адвокатом) при рассмотрении споров, возникающих из трудовых отношений, и в малозначительных делах может быть лицо, достигшее 18 лет и имеющее гражданскую процессуальную дееспособность. В соответствии с частью 6 статьи 19 ГПК малозначительными являются дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (176 200 грн по состоянию на 2018 год); дела незначительной сложности, споры, признанные судом малозначительными.