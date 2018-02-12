Президент рассчитывает, что депутаты примут закон об Антикоррупционном суде до середины апреля

Президент Петр Порошенко рассчитывает, что Верховный Совет примет закон «О Высшем Антикоррупционном суде» до середины апреля, а сам суд начнет работать до 2019 года. Об этом он сказал в интервью австрийскому изданию Profil.
«Процесс должен быть завершен еще в течение этого года. Я надеюсь, что уже через месяц или два получим закон», — сказал он.
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