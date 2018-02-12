В МВФ сформулировали свое отношение к криптовалюте

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард считает, что международное регулирование операций с криптовалютами неизбежно.
«Безусловно, это область, где необходимо международное регулирование и надлежащий контроль», — сказала К.Лагард в интервью CNN.
Как заявила г-жа Лагард, в настоящее время у криптовалют проявилась «темная сторона» — они очень легко могут быть использованы для незаконных операций и операций по отмыванию денежных средств. Существует также связанная с криптовалютами опасность финансирования терроризма.
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