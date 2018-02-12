Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

Uber и Google закрыли дело о краже технологий для беспилотного авто

Разработчик технологий для беспилотных авто Waymo, который совместно с Google входит в холдинг Alphabet, и сервис по заказу такси Uber достигли внесудебного соглашения об урегулировании поданного ранее иска о краже секретных данных. Об этом пишет Bloomberg. Данную информацию подтвердил глава Uber Дара Хосровшахи.

«Мы достигли соглашения с Uber, которое, как мы считаем, защитит интеллектуальную собственность Waymo сейчас и в будущем», — говорится в распространенном в пятницу сообщении Waymo. После того как стороны урегулировали претензии, федеральный судья в Сан-Франциско, рассматривавший дело, отклонил иск.

Напомним: в феврале 2017 года Waymo подала в федеральный суд Сан-Франциско иск к Uber, полагая, что ее бывший сотрудник Энтони Левандовски в декабре 2015 года скопировал более 14 тысяч конфиденциальных файлов, включая схемы печатных плат лидара, и использовал их в работе собственного стартапа Otto, который занимается созданием самоуправляемых грузовиков для дальнобойщиков. Позже Uber выкупил Otto. Левандовски возглавил проект по созданию таких машин в Uber, но из-за скандала был уволен 30 мая, а суд Сан-Франциско обязал инженера вернуть Alphabet все документы, касающиеся разработки беспилотного автомобиля.

Глава Uber не раскрывает условий соглашения сторон, но отмечает, что кто-то из сотрудников Waymo мог перейти на работу в Otto, имея на руках информацию о технологиях компании. Хосровшахи добавил, что Uber и Alphabet являются не только конкурентами, но и «партнерами, разделяющими уверенность в том, что технологии способны изменить жизнь людей к лучшему».

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что для прекращения дела компания Uber согласилась передать Waymo долю 0,34%, которая оценивается примерно в $245 млн, хотя изначально Waymo требовала от нее компенсацию в размере 1,86 млрд. долл. США. Также Uber дала согласие на отказ от использования технологии подразделения Alphabet, о чем просили в Waymo.