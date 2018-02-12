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В Киеве прошел бухгалтерский семинар-практикум «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок»

26 января около 600 бухгалтеров предприятий из разных отраслей экономики Киевщины, Черниговщины и Житомирщины в ходе семинара-прктикума «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» ознакомились с нововведениями в налоговой и финансовой отчетности, действующими с 2018 года. Спикеры семинара, ведущие специалисты Государственной фискальной службы Украины также предоставили участникам практические советы во избежание ошибок при подготовке отчетов.

Людмила Демченко, начальник главного управления ГФС в г.Киеве, открывая мероприятие, призвала участников более активно обращаться как в Центры обслуживания налогоплательщиков и непосредственно к специалистам главного управления как за разъяснениями, так и для решения всех спорных вопросов, которые остаются после налоговых проверок. «Налоговая служба сегодня выступает партнером бизнеса, и мы считаем, что между партнерами не должно быть необговоренных вопросов», — констатировала Демченко.

Изменения в расчете ЕСВ и НДФЛ, а также отчетность по ним были в центре внимания докладов Татьяны Федченко, Светланы Кепиной и Надежды Филипповской — руководителей подразделений Департамента физических лиц ГФС Украины. Новые виды необлагаемых доходов, размеры налоговой социальной льготы, новая форма декларации об имущественном состоянии и доходах, нововведения в начислении единого социального взноса (ЕСВ), заполнение отчета по ЕСВ, особенности составления формы №1 ДФ — обо всем этом говорилось в выступлениях экспертов.

Алексей Задорожный, и.о. директора Департамента методологической и нормотворческой работы Государственной фискальной службы Украины, акцентировал внимание слушателей на изменении сроков предоставления декларации по налогу на прибыль, корректировке определение роялти, нововведениях налогообложения благотворительной помощи, а также на изменении критериев признания операций контролируемыми.

О новых требованиях к финансовой отчетности рассказала Екатерина Проскура, аудитор, доктор экономических наук и независимый консультант. Как сообщила эксперт, крупные предприятия (по новым критериям новой редакции закона о бухучете) теперь относятся к предприятиям, имеющим общественный интерес, и они должны составлять финансовую и бухгалтерскую отчетность по международным стандартам, обнародовать ее на своем сайте и подтверждать аудиторским заключением.

В центре внимания докладчиков также оказались вопросы администрирования НДС. Начальник отдела рассмотрения обращений по НДС Департамента методологической и нормотворческой работы ГФС Украины Алла Кононова рассказала о новых сроках формирования налогового кредита, особенностях корректировки налоговых накладных, назвала операции, освобожденные от уплаты НДС, а также отметила, что новый порядок блокировки налоговых накладных должен быть разработан правительством до 1 марта текущего года (с 1 января 2018 года блокировки происходят в тестовом режиме). Много конкретных вопросов по уже заблокированным в прошлом году налоговым накладным возникло у участников мероприятия к Дмитрию Мишалову, начальнику Управления организации работы по принятию решений о регистрации налоговых накладных.

Большое количество практических советов бухгалтерам предоставил народный депутат Украины, член налогового комитета ВР, член-корреспондент Академии экономических наук Украины Александр Кирш в ходе эксклюзивной сессии «Налоговые маневры. Судебная практика. Что готовится: ловушки и возможности». Его достаточно простые и одновременно яркие объяснения сложных моментов налогового законодательства и советы бизнесу по коммуникации с налоговыми органами оказались полезными для участников.

О том, как можно оперативно следить за всеми изменениями в налоговом законодательстве с помощью платформы налоговых знаний Tax link, рассказала менеджер по развитию этого проекта Юлия Марченко.

А преимущества электронной системы документооборота «Арт-отчет плюс» на предприятии стали темой выступления Ивана Пархоменко, директора по развитию группы компаний АМ Софт.

Следующие бухгалтерские-семинары практикумы «Закрываем год: отчетность и исправление ошибок» пройдут в Харькове (9 февраля) и в Одессе (16 февраля). Подробнее по ссылке.