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LHS и АМКУ подписали меморандум о сотрудничестве

12 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

Legal High School и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) подписали меморандум о сотрудничестве. Участие в торжественной церемонии подписания меморандума приняли глава АМКУ Юрий Терентьев, основатель LHS, шеф-редактор газеты «Юридическая практика» Рустам Колесник, член наблюдательного совета LHS, управляющий партнер ЮФ «Антика» Алексей Кот и представитель генерального партнера Школы корпоративного права и M&A LHS, партнер МЮФ Baker McKenzie Оксана Симонова.

Как подчеркнул Юрий Терентьев, необходимость функционирования такой образовательной платформы для юридического сообщества (как для практикующих юристов, так и для будущих представителей правовых профессий, которые только проходят обучение в вузах), назрела давно. Этот проект позволяет юристам поднять планку образования в стране, вывести его на новый уровень: получить не просто абстрактную теорию, а практически ориентированные знания, которые реально помогут им в профессиональной жизни. Платформа для профессиональной подготовки будет способствовать более эффективному взаимодействию юристов и представителей профильных государственных ведомств, разных ветвей власти. Юрий Терентьев также заверил: будет сделано все для того, чтобы студенты, которые проходят обучение на базе Legal High School, получили возможность практической стажировки в АМКУ.

В свою очередь Рустам Колесник анонсировал: в скором времени подобные меморандумы о сотрудничестве будут подписаны с ведущими вузами, которые занимаются подготовкой юристов, а также с ключевыми органами государственной власти и судебной системы.

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