Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

Украинские вокзалы могут отдать в управление частным компаниям

Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины могут отдать в управление частным компаниям. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

«На сегодняшний день рассматриваем Хуст, Славское, Яремче и Николаев. Первое условие — это должен быть пассажиропоток. И второе — это должно быть туристическое место. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, все наши вокзалы устаревшие. И мы надеемся, что форма государственно-частного партнерства поможет и государству, и гражданам получить новые железнодорожные вокзалы, с новым качеством», — рассказал М.Титарчук.

Кроме того, модернизировать в формате концессии планируют порты, для этих целей хотят привлечь до 500 млн долл. США инвестиций.

Начать разработку документации для концессионных проектов могут уже со II квартала 2018 года — к тому времени, по прогнозам Министерства, в Верховном Совете должны принять новый законопроект о государственно-частном партнерстве.