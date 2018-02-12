Украинские вокзалы могут отдать в управление частным компаниям

Железнодорожные вокзалы ряда туристических городов Украины могут отдать в управление частным компаниям. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.
«На сегодняшний день рассматриваем Хуст, Славское, Яремче и Николаев. Первое условие — это должен быть пассажиропоток. И второе — это должно быть туристическое место. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, все наши вокзалы устаревшие. И мы надеемся, что форма государственно-частного партнерства поможет и государству, и гражданам получить новые железнодорожные вокзалы, с новым качеством», — рассказал М.Титарчук.
Кроме того, модернизировать в формате концессии планируют порты, для этих целей хотят привлечь до 500 млн долл. США инвестиций.
Начать разработку документации для концессионных проектов могут уже со II квартала 2018 года — к тому времени, по прогнозам Министерства, в Верховном Совете должны принять новый законопроект о государственно-частном партнерстве.
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