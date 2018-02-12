СБУ разоблачила адвоката, подозреваемого во взяточничестве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с военной прокуратурой разоблачили на взятке члена Совета адвокатов Черновицкой области за то, что он требовал у матери обвиняемого за торговлю наркотиками 6 тысяч долларов США. Об этом говорится в сообщении на сайте СБУ.
Так, по информации СБУ, адвокат обещал повлиять на принятие судом решения о назначении ее сыну более мягкого наказания. Женщине он объяснил, что деньги якобы пойдут стороне обвинения за неподачу апелляционной жалобы на решение суда. Сообщается, что оперативники спецслужбы задержали адвоката по месту жительства после получения всей суммы взятки. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
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