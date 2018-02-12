Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

Отсутствие стабильности судебной практики — основной недостаток судопроизводства, считает Богдан Львов

Какими механизмами будет обеспечиваться единство судебной практики слушателям Legal High School, рассказал заместитель Председателя Верховного Суда (ВС) — председатель Кассационного хозяйственного суда в составе ВС Богдан Львов в рамках специального курса «Новые процессуальные кодексы».

Единство судебной практики — одна из фундаментальных основ осуществления правосудия, констатировал лектор LHS. «Решение аналогичных дел по-разному может привести к нарушению законных ожиданий лиц, которые обращаются за судебной защитой», — подчеркивает Богдан Львов, добавляя: отсутствие стабильности судебной практики — основной недостаток судопроизводства.

Именно в решении противоречивых ситуаций в судебной практике, по словам лектора, заключается ключевая роль наивысшей судебной инстанции любой страны. В рамках реформирования процессуального были предусмотрены механизмы предотвращения появления в практике Верховного Суда различных позиций по одному и тому же правовому вопросу. В частности, это инструменты передачи дела для рассмотрения палате, объединенной палате или Большой Палате ВС, если коллегия судей, палата или объединенная палата сочтут необходимым отступить от вывода о применении нормы права в похожем правоотношении, изложенного в принятом ранее решении Верховного Суда. Указанные процессуальные механизмы, по убеждению Богдана Львова, это только вершина айсберга. На самом деле, как отмечалось, основу обеспечения единства судебной практики составляет «способность судей Верховного Суда аргументировать собственную позицию и услышать мнение своих коллег». «Так не записано в процессуальных кодексах, но без этого невозможно принять аргументированное решение Суда», — резюмирует он.