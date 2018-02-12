Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

Председатель Кассационного административного суда в составе ВС Михаил Смокович рассказал о проблемных вопросах разграничения юрисдикций

Проблемным вопросам разграничения юрисдикций была посвящена вторая лекция специального курса «Новые процессуальные кодексы» Legal High School. Полемика о разграничении юрисдикции между различными судами ведется постоянно, вплоть до Верховного и Конституционного Судов Украины, где существуют разные мнения по поводу отнесения рассмотрения определенной категории споров к компетенции одной или другой юрисдикции. Поможет ли новое законодательное регулирование избежать подобных дискуссий в будущем, рассказал председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда (ВС) Михаил Смокович.

По словам лектора LHS, новый принцип разграничения юрисдикций в зависимости от предмета, а не сторон спора, очевидно, не станет панацеей от возникновения юрисдикционных споров, но такой предметный критерий в большей степени будет способствовать эффективной судебной защите. Михаил Смокович подчеркнул: процессуальными изменениями предусматривается внесение большей четкости в предмет административной юрисдикции. Преподаватель Legal High School рассказал, что законодатель расширил определение понятия «административный спор» (в соответствии с пунктом 16 части 1 статьи 4 новой редакции Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ) под этим понятием понимается общий правовой акт субъектов властных полномочий/правовой акт с участием субъекта властных полномочий и другого лица, основанный на согласованности их воли, имеющий форму договора, соглашения, протокола, меморандума и т.д., определяющий взаимные права и обязанности его участников в публично-правовой сфере и заключаемый на основании закона) и дополнил перечень категорий споров, которые считаются публично-правовыми.

Председатель Кассационного административного суда в составе ВС назвал категории споров, на которые не распространяется юрисдикция административных судов, в частности, это дела, отнесенные к юрисдикции Конституционного Суда Украины, те, которые должны решаться в порядке уголовного судопроизводства, или дела о наложении административных взысканий, кроме случаев, определенных КАС Украины. При этом лектор отметил: авторы новой редакции КАС отказались от субъектного критерия при определении предметной подсудности, который был закреплен в старой редакции Кодекса (споры с участием органов местного самоуправления подсудны местным общим судам, а с участием органов государственной власти — окружным судам). В новой версии КАС заложен только предметный критерий при определении подсудности (статья 20 КАС Украины).