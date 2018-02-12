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У Окружного административного суда г.Киева появился свой чат-бот

12 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В мессенджере Telegram и в сети Facebook появился чат-бот Окружного административного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Он ответит на самые распространенные вопросы, например, о времени и месте судебного заседания, поможет рассчитать судебный сбор и сформировать квитанцию на его оплату, а также сообщит, кто из судей находится на больничном», — отмечают в пресс-службе.

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