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Украина провела 24 тысячи блокчейн-аукционов

12 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Электронный аукцион OpenMarket (ГП «СЕТАМ» Министерства юстиции Украины) провел с использованием блокчейн-технологии 24 202 аукциона. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

«С сентября прошлого года с использованием блокчейна было проведено 24 202 аукциона, в том числе успешных — 4 471. Общая сумма продаж составила 692 млн грн. Все ставки по аукционам были хешированы и сохранены. Каждую из них можно проверить на сайте», — отметил генеральный директор OpenMarket Виктор Вишнев.

Напомним: в 2017 году «СЕТАМ» провел первый в мире аукцион с помощью технологии блокчейна. Технология дает возможность полностью ликвидировать возможности для манипулирования данными.

«Сохраненную информацию невозможно удалить и подделать. Таким образом мы гарантируем полную безопасность проведения аукционов», — отметил В.Вишнев.

Как известно, Украина оказалась в списке из 14 стран, которые признаны лидерами по внедрению технологии блокчейна. Список был составлен в рамках отчета The Networked Hotbeds of Blockchain, который определяет ключевые хабы в развитии технологии. В список лидеров также вошли США, Канада, Бразилия, Австралия, Израиль, ОАЭ, Грузия, Эстония, Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Китай.

Напомним: в целом стоимость проданного на OpenMarket имущества превысила 5 млрд грн. Так, за три года было проведено 37 тысяч 715 успешных торгов, в которых приняли участие 207 тысяч 869 участников.

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