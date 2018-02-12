Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

АМКУ возбудил дело против «Тедис Украина» по признакам согласованных действий с табачниками

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) возбудил дело против компаний «Тедис Украина» по признакам антиконкурентных согласованных действий с табачными производителями, сообщил глава ведомства Юрий Терентьев.

«После завершения расследования относительно «Тедис» как монополиста это вопрос отношений компании с дистрибьюторами, было возбуждено дело в отношении признаков антиконкурентных согласованных действий производителей для создания такой монополии», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

По словам главы антимонопольного ведомства, в настоящее время АМКУ находится на финишной прямой, в частности проанализированы отношения предприятий-производителей с компанией «Тедис-Украина», собрана доказательственная база.

Ю.Терентьев указал, что исследуемые обстоятельства касаются 2011 — 2012 гг., в связи с чем возникли трудности при проведении расследования.

«Это негативно влияет на качество доказательств, которыми мы располагаем», — отметил глава АМКУ.

Он также добавил, что последнее заседание в Апелляционном суде по делу «Тедис-Украина» состоялось 1 февраля, а следующее назначено на 9 февраля.

«С конца 2015 года длилось расследование, завершившееся решением по делу «Тедис», который был оштрафован на 431 млн грн. Сейчас компания обжаловала это решение. Решение первой инстанции было принято в первом квартале 2017 года в пользу АМКУ. «Тедис» обжаловал это решение в апелляции», — напомнил Терентьев.

По его словам, с первых дней июня 2017 года коллегия судей полностью менялась четыре или пять раз, и слушания начинались заново.

Глава ведомства также отметил, что после реакции основных игроков весной 2017 года, когда было заключено много договоров с оптовыми сетями и розничными торговцами, на рынке снова начало наблюдаться увеличение доли «Тедис-Украина».

«Мы слышим, что количество отгрузки (табачных изделий) на других участников рынка, кроме «Тедис», сокращается. Доля их колеблется. У нас разные цифры. Порядка 15% отгружается напрямую другим игрокам», — указал он.

По словам Ю.Терентьева, АМКУ видит два варианта, как установить прозрачность на этом рынке, речь идет о развитии конкуренции или модели единого покупателя по тому принципу, как работает энергорынок.

«Демонополизация этого рынка идет очень медленно. В связи с этим генпрокурор Юрий Луценко поставил вопрос о расследовании в отношении компании «Тедис», — отметил глава АМКУ.

Tedis Ukraine, созданная в 2011 году как ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», в мае 2016 года была переименована в ООО «Тедис Украина». Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений на Украине.

Tedis Ukraine является крупнейшим дистрибьютором сигарет на Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.