Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

СМИ: правительство бесплатно отдает Юзовскую площадь «Yuzgas»

Кабинет Министров Украины планирует передать компании «Yuzgas B.V.» 90% прав и обязанностей в ООО «Надра Юзовская» — оператора-инвестора соглашения о добыче сланцевого газа на Юзовской площади в Донецкой и Харьковской областях. Соответствующий проект распоряжения КМУ был внесен на заседание правительственного кабинета 9 февраля.

В проект распоряжения также добавлены дополнительные соглашения с «Yuzgas B.V.» по оплате права отступления инвестиций фирмы и распределения продукции с государством.

За уступку 90% в операторе «Yuzgas B.V.» обещает заплатить всего 40 млн долларов, но гарантированно из этой суммы будет уплачено только 10%.

Так, еще в 2016 году после объявления «Yuzgas B.V.» победителем конкурса по отбору участника для общей добычи газа на Юзовской площади, фирма перечислила 0,80 млн долларов, а еще 3,20 млн долларов обещает оплатить в течение 15 дней после решения правительства о передаче ему прав в «Надра Юзовская».

Остальные 36 млн долларов фирма заплатит, если добыча газа будет соответствовать определенным объемам. Так, 5 млн долларов будет заплачено при достижении уровня годовой добычи 1 млрд кубометров; 10 млн долларов — при объемах 3 млрд кубов, а 21 млн долларов — при 5 млрд кубов.

При этом деньги будут заплачены, если обусловленные объемы добычи будут храниться в течение 90 дней.

При согласовании позиций не была учтена критика Минфина и правительственных экспертов, по поводу того, что деньги «Yuzgas B.V.» будут перечислены на счет «Надра Юзовская», а не в госбюджет.

Также не учтено замечание Минфина об увеличении соглашением объема компенсационной продукции за счет ранее вложенных инвестиций компанией «Shell».

Минэнерго подтвердило, что раньше было инвестировано 80,1 млн долларов, из которых 27,2 млн долларов подлежат возмещению в пользу оператора проекта, которым теперь станет «Yuzgas B.V.».

Дополнительное соглашение предусматривает уменьшение при разделе продукции минимальной доли государства с 31% до 25%, которую государство будет получать в зависимости от годовых показателей добычи. Так, пока добыча не превысит 5 млрд куб м в год, доля государства составит 25% от его доходной части, которая будет рассчитываться по специальной формуле.

С ростом объемов добычи доля государства будет расти и составит 60% при условии годовой добычи более 20 млрд куб м. К этому времени инвестор будет получать больше половины (65% к 10 млрд куб м/год, и 55% к 20 млрд куб м/год).

В Минэнерго пояснили, что условия отбора нового инвестора вообще предусматривали снижение минимальной доли государства до 16,5%. Расчеты министерства показывают, что на первом этапе до возмещения капитальных потерь инвестор будет получать 14,2% добытого, а позже — 29% от валовой добычи.

Также новое соглашение предусматривает уменьшение финансовых обязательств инвестора. Если раньше на начальном этапе предусматривались инвестиции в сумме 410 млн долларов, то сейчас их минимальный объем запланирован в 200 млн долларов.

Такое уменьшение вызвало критику Минюста, но она была проигнорирована разработчиками документа. В пояснительной записке Минэнерго указало, что инвестиции будут направлены в 15 новых скважин, деньги внесет словацкая компания «NAFTA», которая является мажоритарным акционером «Yuzgas B.V.».

Напомним: в конце июля 2016 года конкурсная комиссия, сформированная из представителей правительства и «Надра Юзовская», признала «Yuzgas B.V.» победителем отбора для участия в СПР по добыче газа на Юзовской площади. «Yuzgas B.V.» была создана за месяц до того.