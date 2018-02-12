Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

Суд должен исполнять исключительно роль арбитра — Алексей Кот о философии процессуальной реформы

Сегодня в Legal High School стартует специальный курс «Новые процессуальные кодексы», в рамках которого разработчики и идейные вдохновители процессуальных изменений расскажут слушателям LHS о философии и ключевых новациях Закона Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», который вступил в силу 15 декабря 2017 года, когда начал работу новый Верховный Суд (ВС).

Концептуальным основам процессуальной реформы посвятил свою лекцию управляющий партнер ЮФ «Антика», член Совета по вопросам судебной реформы при Президенте Украины, член наблюдательного совета LHS, д.ю.н. Алексей Кот. Лектор напомнил, что конституционными изменениями в части правосудия и новой редакцией Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» была заложена концепция перехода Украины от четырехзвенной к трехзвенной судебной системе, которая впоследствии была подкреплена соответствующим процессуальным инструментарием и воплотилась в создании нового Верховного Суда. ВС является наивысшим судом в системе судоустройства Украины и будет ставить окончательную точку лишь в наиболее важных делах, имеющих принципиальное значение для судебной практики, а в остальных случаях, в 75–80% дел, судебное рассмотрение должно завершаться в апелляционной инстанции.

Лектор привел актуальную статистику деятельности ВС — данные распределения дел, заявлений и жалоб между судьями (по состоянию на 2 февраля с.г.): Большая палата ВС — 152; Кассационный хозяйственный суд в составе ВС — 3003; Кассационный уголовный суд в составе ВС — 4209; Кассационный гражданский суд в составе ВС — 7925; Кассационный административный суд в составе ВС — 21 292. Алексей Кот подчеркнул: такое достаточно внушительное количество дел, которые поступили в Большую палату ВС за полтора месяца работы, удивляет, ведь ожидалось, что она будет рассматривать лишь самые масштабные дела или так называемые юрисдикционные споры.

Анализируя ключевые новации процессуального законодательства, Алексей Кот, в частности, акцентировал внимание на унификации и гармонизации процессуального законодательства, функционировании «электронного суда», механизмах недопущения злоупотребления процессуальными правами, а также рассказал о расширении способов судебной защиты. В последней части новые версии процессуальных кодексов (хозяйственного, гражданского, административного судопроизводства) содержат схожие предписания. Их философия такова: если закон или договор не определяют эффективного способа защиты, суд в соответствии с изложенным в исковом заявлении требованием может установить такой способ защиты, который не противоречит закону. При этом суд, как подчеркнул лектор, не будет выбирать способ защиты по собственной инициативе: способ защиты должен быть обязательно заявлен стороной в иске. Алексей Кот также обратил внимание на один из ключевых принципов — состязательность сторон. «Суд должен исполнять исключительно роль арбитра», — констатировал Алексей Кот, говоря о философии процессуальной реформы в целом.

Вместе с тем преподаватель LHS раскрыл нюансы реализации других новаций в рамках реформирования правосудия и смежных правовых институтов, в том числе вопросы, касающиеся «адвокатской монополии» и института конституционной жалобы. Последняя опция, как свидетельствует практика, становится все более популярной: по состоянию на конец января с.г. в Конституционный Суд Украины поступило уже порядка 500 конституционных жалоб.