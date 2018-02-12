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Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:21

МИД: Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта минских соглашений

Министерство иностранных дел заявляет, что Россия за 3 года не выполнила ни одного пункта комплекса мер по имплементации «минских договоренностей». Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

«12.02.15 — принят Комплекс мер по имплементации минских соглашений (2014). Ни один пункт РФ не выполнила», — написала М.Беца.

Она выразила уверенность, что РФ «нужна война и дестабилизация Украины».

Как известно, 5 сентября 2014 года в Минске состоялись переговоры при участии второго президента Украины Леонида Кучмы, посла России в Украине Михаила Зурабова, спецпредставителя ОБСЕ Хайди Тальявини, лидеров боевиков «ДНР» Александра Захарченко и Андрея Пургина, а также главы «ЛНР» Игоря Плотницкого.

По итогам встречи между представителями Украины, «ДНР» и «ЛНР» с участием ОБСЕ был подписан протокол о прекращении с 18:00 5 сентября огня на Донбассе.

12 февраля 2015 года контактная группа по согласованию с лидерами «нормандского формата» (Украина, Германия, Франция, Россия) подписала документ, который называется «Комплекс мероприятий, направленный на имплементацию Минских договоренностей».