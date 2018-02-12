Сегодня 12 февраля 2018 года, 22:22

Диссертации начали регистрировать онлайн – МОН

Украинский институт научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ) ввел в опытную эксплуатацию систему электронной регистрации защищенных диссертаций в онлайн-режиме. Этот сервис предусматривает получение личного кабинета спецсовета, получение государственного учетного номера диссертации и возможность напечатать учетную карточку диссертации, включая отметки регистрации в УкрИНТЭИ. Об этом сообщил Андрей Шевцов, директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Украины.

По его мнению, такая техническая новелла МОН уменьшит бюрократию в аттестационном процессе и облегчит работу спецсоветов, а также ускорит наполнение Национального репозитария научных текстов новыми диссертациями.

Но эти меры являются только началом на пути к полной автоматизации процесса обработки аттестационных дел в спецсоветах. В планах МОН — начать проект «Электронный кабинет специализированного ученого совета» на базе УкрИНТЭИ.