Диссертации начали регистрировать онлайн – МОН

Украинский институт научно-технической экспертизы и информации (УкрИНТЭИ) ввел в опытную эксплуатацию систему электронной регистрации защищенных диссертаций в онлайн-режиме. Этот сервис предусматривает получение личного кабинета спецсовета, получение государственного учетного номера диссертации и возможность напечатать учетную карточку диссертации, включая отметки регистрации в УкрИНТЭИ. Об этом сообщил Андрей Шевцов, директор департамента аттестации кадров высшей квалификации и лицензирования МОН Украины.
По его мнению, такая техническая новелла МОН уменьшит бюрократию в аттестационном процессе и облегчит работу спецсоветов, а также ускорит наполнение Национального репозитария научных текстов новыми диссертациями.
Но эти меры являются только началом на пути к полной автоматизации процесса обработки аттестационных дел в спецсоветах. В планах МОН — начать проект «Электронный кабинет специализированного ученого совета» на базе УкрИНТЭИ.
Сохранить:
Контакты:
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»
Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается
ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: