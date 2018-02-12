Сегодня 12 февраля 2018 года, 10:19

Государственная служба статистики опубликовала общее число иностранцев, посетивших Украину в течение 2017 года

В течение 2017 года на Украине побывало 14,3 млн иностранцев. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Частные поездки в Украину осуществило 13,7 млн граждан других стран, в служебных целях приезжало 88,9 тысяч иностранцев, для туризма – 38,6 тысяч человек.

На постоянное место жительства в Украину приехало 4027 иностранцев.

Чаще всего границу Украины пересекали граждане Молдовы (4,4 млн), Беларуси (2,7 млн), Польши (1,1 млн) и России (1,4 млн). Стоит также отметить количество туристов из таких отдаленных стран, как Австралия (5,7 тысяч), Бразилия (4,2 тысяч), Венесуэла (166 граждан), Японии (7,4 тысяч), Южной Кореи (7 тысяч) и др.