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В Нацполиции рассказали, какие купюры на Украине подделывают чаще всего

12 февраля 2018 года Источник:Обозреватель

На Украине чаще всего подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом сообщил начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой сфере Департамента защиты экономики Национальной полиции Руслан Стрембицкий.

По его словам, зачастую подделки обнаруживают при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупке денег у обменщиков.

«Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах», — заявил Р.Стрембицкий.

В Нацполиции отмечают, что чаще всего подделки обнаруживают в Приморском регионе (Одесская область) и на Западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).

Около 80% всех поддельных купюр приходят на Украину из Европы и стран Ближнего Востока.

«На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег», — резюмировал г-н Стрембицкий.

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