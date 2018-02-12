В Нацполиции рассказали, какие купюры на Украине подделывают чаще всего

На Украине чаще всего подделывают купюры номиналом 200 и 500 гривен, а также 100 долларов и 100 евро. Об этом сообщил начальник отдела противодействия преступлениям в финансовой сфере Департамента защиты экономики Национальной полиции Руслан Стрембицкий.
По его словам, зачастую подделки обнаруживают при больших перечислениях денег, при обмене валют, при изъятии денег из банкоматов и покупке денег у обменщиков.
«Большая часть изымается при инкассации в банкоматах и терминалах», — заявил Р.Стрембицкий.
В Нацполиции отмечают, что чаще всего подделки обнаруживают в Приморском регионе (Одесская область) и на Западной Украине (Львов, Закарпатье, Волынь).
Около 80% всех поддельных купюр приходят на Украину из Европы и стран Ближнего Востока.
«На таких купюрах обычно отсутствует часть водяных знаков, в зависимости от качества. При этом на ощупь и внешний вид фальшивую купюру отличить трудно. Бывают случаи, когда высококачественные подделки могут пропускать аппараты по проверке денег», — резюмировал г-н Стрембицкий.
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