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Нарушителей экологии будут лишать права на спецводопользование

12 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

С 2018 года Госводагентство начнет отменять разрешения на спецводопользование недобросовестным предприятиям через суд. Об этом во время отчета в «Укринформе» по результатам деятельности Государственного агентства водных ресурсов Украины в 2017 году заявила глава ведомства Ирина Овчаренко, сообщает корреспондент агентства.

«Общество вспоминает о реках только тогда, когда на них случаются загрязнения или чрезвычайная ситуация. В этом году Госводагентство под патронатом министра экологии начинает претензионно-исковую работу по отмене разрешений на спецводопользование недобросовестным предприятиям», — заявила глава агентства.

По ее словам, агентство уже обратилось в административный суд с иском к Понинковской картонно-бумажной фабрике, «которая является постоянным загрязнителем реки Хомора».

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