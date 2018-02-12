Сегодня 12 февраля 2018 года, 10:19

Хорошие новости от «Юридической практики»

Принят Закон об ООО

Парламентом 6 февраля принят Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью (законопроект №4666). Документ направлен на регулирование создания, деятельности и ликвидации ООО и ОДО. В частности, отменяется ограничение на количество участников ООО; в уставе не нужно будет указывать всех участников; подписи на уставе не подлежат нотариальному удостоверению. Существенно изменены нормы относительно реализации преимущественного права на выкуп доли. Участники общества, которые не полностью внесли вклады, несут солидарную ответственность по обязательствам в пределах стоимости невнесенной части вклада каждого из участников. Закон принят с технико-юридическими правками.

Создан Совет по вопросам интеллектуальной собственности

Правительство приняло решение о создании Совета по вопросам интеллектуальной собственности, который будет осуществлять координацию процессов по функционированию и развитию системы правовой охраны интеллектуальной собственности на Украине. Совет будет действовать как временный совещательный орган при КМУ, в его состав войдут 30 человек. Совет должен стать надежной площадкой для формирования и координации политики в сфере защиты интеллектуальной собственности с учетом экспертного мнения представителей органов госвласти, бизнеса и общественного сектора.

Правительство создало Экспортно-кредитное агентство

Кабинет Министров Украины утвердил создание Экспортно-кредитного агентства (ЭКА) в форме ЧАО и поручил Министерству экономического развития и торговли провести частное размещение его акций. В частности, основные задачи ЭКА состоят в защите украинских экспортеров от риска неплатежей и финансовых потерь, связанных с выполнением внешнеэкономических договоров, путем страхования, перестрахования и гарантирования. Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что выделения 200 млн грн в бюджете на 2018 год на создание ЭКА недостаточно, поэтому рассматриваются варианты дополнительного финансирования.

Страховым компаниям разрешили заключать договоры ОСАГО онлайн

Вступило в силу распоряжение Нацкомфинуслуг, которым страховым компаниям разрешили заключать договоры автострахования через интернет. Теперь, чтобы купить полис ОСАГО, автовладельцу не нужно ехать в офис страховой компании или дожидаться ее курьера. Операцию покупки страховки можно провести онлайн. Электронный полис можно хранить в телефоне или распечатать. Минимизируется риск покупки фальшивки — электронный полис будет выписываться непосредственно из Централизованной базы данных МТСБУ. А если возникнут сомнения по поводу достоверности электронного полиса ОСАГО, его действительность можно проверить посредством интернета или СМС-запроса.

ФГВФЛ инициирует повышение гарантированной суммы возмещения вкладов

Фонд гарантирования вкладов физлиц будет инициировать повышение гарантированной суммы возмещения вкладов. «Мы бы хотели выйти на конец этого года с предложением об увеличении гарантированной суммы возмещения по вкладам физлиц. Но это будет зависеть от ряда факторов, в первую очередь от финансовой устойчивости Фонда», — сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин. «Естественно, мы не будем поднимать эту планку на 10 или 20 тысяч. Если выходить с предложением, то это должно быть хотя бы 300-400 тыс. гривен», — отметил он. Последний раз Фонд гарантирования вкладов повысил размер компенсации вкладчикам ликвидируемых банков летом 2012 года — со 150 тыс. гривен до 200 тыс.

Стартует реформа рынка автобусных перевозок

Кабинет Министров изменил порядок проведения конкурса на осуществление регулярных автобусных перевозок и правила предоставления пассажирских автомобильных услуг, что фактически дает старт реформе рынка автобусных перевозок. Изменения касаются порядка проведения конкурса на регулярных автобусных маршрутах и правил предоставления услуг на автомобильном транспорте. Реформа направлена на улучшение безопасности и качества перевозок, а также на создание условий для людей с инвалидностью.

Депутаты одобрили компенсацию аренды жилья военнослужащим

Верховный Совет ввел выплату компенсаций за аренду жилья для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава по контракту в случае отсутствия возможности их размещения в специальных казармах или семейных общежитиях. Соответствующие изменения внесены в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей». Предусмотрено, что если военнослужащему-контрактнику не могут предоставить служебное жилье, воинская часть обязана арендовать для него жилье или, по желанию военнослужащего, выплачивать ему компенсацию за аренду.