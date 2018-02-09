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В Минфине сообщили, когда государство планирует полностью выйти из капитала «ПриватБанка»

09 февраля 2018 года Источник:Finance.Ua

Государство планирует полностью выйти из капитала национализированного «ПриватБанка» в течение пяти лет. Об этом журналистам рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк во время пресс-конференции в Днепре.

«Мы планируем полностью передать банк в частный сектор в течение пяти лет», — сказал А.Данилюк.

Цена продажи банка будет зависеть от ситуации на рынке на момент продажи банка. Если верить словам министра, стратегия управления госбанками уже готова и будет утверждена правительством на следующей неделе или в течение ближайших двух недель.

Присутствующий на пресс-конференции новый председатель правления Петр Крумханзль (Petr Krumphanzl) заявил, что «ПриватБанк» должен оставаться лидером на рынке.

По словам П.Крумханзля, он готов удерживать «ПриватБанк» как один из самых инновационных банков на рынках и в Европе.

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