НАПК впервые собралось в полном составе

Национальное агентство по противодействию коррупции провело первое заседание с участием всех членов и определило функциональные обязанности каждого по направлениям работы. Об этом в соцсети сообщила глава НАПК Наталья Корчак.
«Первое заседание НАПК с участием всех пяти членов. Распределение по направлениям работы: Наталия Корчак — предотвращение политической коррупции; Александр Скопич — предотвращение и выявление коррупции; Александр Серегин — антикоррупционная политика; Станислав Патюк — финансовый контроль и мониторинг образа жизни; Александра Мангул — конфликт интересов и других ограничений», — написала она.
Согласно Закону «О предотвращении коррупции», Нацагентство является коллегиальным органом, в состав которого входят пять членов.
Как сообщалось, длительное время в состав НАПК входили только три члена. Недавно Кабинет Министров назначил на должности последних двух членов Национального агентства. Поэтому далее Агентство должно продолжить свою работу в полном составе.
Ранее сообщалось, что 9 июня 2017 года подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.
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