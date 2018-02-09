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Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:10

НАПК впервые собралось в полном составе

Национальное агентство по противодействию коррупции провело первое заседание с участием всех членов и определило функциональные обязанности каждого по направлениям работы. Об этом в соцсети сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

«Первое заседание НАПК с участием всех пяти членов. Распределение по направлениям работы: Наталия Корчак — предотвращение политической коррупции; Александр Скопич — предотвращение и выявление коррупции; Александр Серегин — антикоррупционная политика; Станислав Патюк — финансовый контроль и мониторинг образа жизни; Александра Мангул — конфликт интересов и других ограничений», — написала она.

Согласно Закону «О предотвращении коррупции», Нацагентство является коллегиальным органом, в состав которого входят пять членов.

Как сообщалось, длительное время в состав НАПК входили только три члена. Недавно Кабинет Министров назначил на должности последних двух членов Национального агентства. Поэтому далее Агентство должно продолжить свою работу в полном составе.

Ранее сообщалось, что 9 июня 2017 года подал в отставку член НАПК Руслан Рябошапка.