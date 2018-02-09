Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Адвокаты высказали свои предложения по усовершенствованию адвокатского самоуправления

09 февраля 2018 года Источник:Юридическая Практика

В продолжение обсуждения законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности в Администрации Президента Украины состоялся круглый стол «Адвокатское самоуправление: пути усовершенствования».

Открывая мероприятие, Алексей Филатов, координатор Совета по вопросам судебной реформы, пояснил, что круглый стол организован в связи с многочисленными обращениями руководителей региональных советов адвокатов к рабочей группе.

Отметим, что на обсуждение были вынесены такие вопросы: баланс полномочий между национальными и региональными органами адвокатского самоуправления, финансирование органов, функционирование ЕРАУ и принципы работы дисциплинарных органов.

Алексей Филатов напомнил участникам, что одна из главных целей разработки законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности заключалась в усилении и соблюдении прав и гарантий адвокатской деятельности.

«Надлежащее функционирование института адвокатуры в свою очередь должно обеспечить надлежащее функционирование системы правосудия», — отметил он.

Кроме того, г-н Филатов детально проанализировал основные нововведения, предлагаемые законопроектом.

Переходя непосредственно к обсуждению первого вопроса, Алексей Филатов напомнил, что заложенная в законопроекте модель региональных органов адвокатского самоуправления направлена на усиление их статуса, но в рамках единой ассоциации адвокатов.

Свои позиции относительно предложенных нововведений высказали представители региональных советов органов адвокатского самоуправления. В частности, Алексей Фазекош, председатель Совета адвокатов Закарпатской области, сообщил присутствующим, что вчера на совместном совещании председателей советов и квалификационно-дисциплинарных комиссий была принята резолюция, в которой изложена единая позиция органов адвокатского самоуправления. Данный документ передан секретариату рабочей группы.

«Существующая модель деятельности органов адвокатского самоуправления полностью эффективна. А предложенная может привести к целому ряду рисков», — озвучил позицию г-н Фазекош, предложив проводить реформу самоуправления на основе действующей модели.

Совершенно противоположную позицию по этому вопросу высказал Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области. «Баланс полномочий смещается из центрального органа в регионы. Положительным моментом является то, что отменяется такое явление, как квоты, утверждение списков делегатов и регламента для проведения конференций Советом адвокатов Украины», — считает г-н Бойко.

В свою очередь Тарас Будз, председатель Совета адвокатов Тернопольской области, предложил альтернативное решение этого дискуссионного вопроса. В частности, следует сохранить квотный принцип, но утверждать его на определенный срок, например на год. Это в свою очередь позволит избежать рисков создания альтернативных советов.

«Нет идеальной структуры, и очень хорошо, что сегодня у нас ведется конструктивная дискуссия между представителями адвокатуры», — подчеркнул Ритис Йокубаускас, международный эксперт Совета Европы.

Свои предложения участники круглого стола высказали и по остальным вопросам.

В завершение мероприятия Алексей Филатов призвал всех направить озвученные предложения в письменном виде в секретариат рабочей группы. Напомним, что следующее заседание состоится уже 12 февраля, в этот день и будут рассмотрены все поступившие замечания и предложения.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Комментарии:»

й 09 февраля 2018 года 19:04 #

ЮП. В свою очередь Тарас Будз, председатель Совета адвокатов Тернопольской области, предложил альтернативное решение этого дискуссионного вопроса. В частности, следует сохранить квотный принцип, но утверждать его на определенный срок, например на год. Это в свою очередь позволит избежать рисков создания альтернативных советов.

Хитер, батенька, этот самый Тарас Будз. Видно сильно волнуется за место своего сидения. Предлагает на 1 год утвердить квотный принцип, потом в результате наперсточных манипуляций избрать в течение этого года на 5 лет все органы адвокатского самоуправления. Видно долго думал и додумался, да так, что решил перехитрить всех адвокатов, а перехитрил самого себя. Это ж надо до такого додуматься и считать, что никто твои примитивные хитрости не раскусит.

Й 09 февраля 2018 года 17:49 #

Фазекош есть выразитель точки зрения Изовитовой, Гвоздия и иже с ними, подмявшими под себя всю адвокатуру по манипуляционным квотовым правилам, установленным главным манипулятором адвокатуры очень похожими на игру в напёрстки, где большинство всегда проигрывает. Конечно, тайное голосование в один этап, лишит большинство из них " корыта с похлебкой". Вот они и разрывают свои голосовые связки. Это видно уже невооружённым глазом.
В новом законе, как в нынешнем, нужно чётко прописать размер членских взносов. Иначе новые пришедшие подвергнутся сладкому искушению установить произвольно непомерные взносы, как это сделала Изовитова на съезде и несколько лет этим пользовались ее ставленники на местах, пока их ненасытные желания не остановил Закон. Если бы законодатель этого не сделал она бы опять протянула на съезде решение и адвокаты платили бы членские взносы в два-три раза больше.
Закон не должен давать чинушам от адвокатуры никаких лазеек для произвола, т.к. их желудки резиновые.

Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 6 (1050) от 06/02/18 Свежий номер

Банковское право

№ 6 (1050)
Акцент

Конкретное преимущество

Государство и юристы

Испытать возмещение

Отрасли практики

Безопасность трудна

Тема номера:

Блокмастер

Архив голосованийVox Populi

Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:

обеспечение доступа к правосудию

экономия бюджетных средств

борьба с «неудобными» судами

видимость реформы

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
Пресс-релизы

ЛАУРЕАТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Лидер малого и среднего бизнеса года»

Самое авторитетное событие года – регистрация продолжается

ЛАУРЕАТЫ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЧЕЛОВЕК ГОДА– 2017» в номинации «Новая генерация года»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом