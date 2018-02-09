Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

Адвокаты высказали свои предложения по усовершенствованию адвокатского самоуправления

В продолжение обсуждения законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности в Администрации Президента Украины состоялся круглый стол «Адвокатское самоуправление: пути усовершенствования».

Открывая мероприятие, Алексей Филатов, координатор Совета по вопросам судебной реформы, пояснил, что круглый стол организован в связи с многочисленными обращениями руководителей региональных советов адвокатов к рабочей группе.

Отметим, что на обсуждение были вынесены такие вопросы: баланс полномочий между национальными и региональными органами адвокатского самоуправления, финансирование органов, функционирование ЕРАУ и принципы работы дисциплинарных органов.

Алексей Филатов напомнил участникам, что одна из главных целей разработки законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности заключалась в усилении и соблюдении прав и гарантий адвокатской деятельности.

«Надлежащее функционирование института адвокатуры в свою очередь должно обеспечить надлежащее функционирование системы правосудия», — отметил он.

Кроме того, г-н Филатов детально проанализировал основные нововведения, предлагаемые законопроектом.

Переходя непосредственно к обсуждению первого вопроса, Алексей Филатов напомнил, что заложенная в законопроекте модель региональных органов адвокатского самоуправления направлена на усиление их статуса, но в рамках единой ассоциации адвокатов.

Свои позиции относительно предложенных нововведений высказали представители региональных советов органов адвокатского самоуправления. В частности, Алексей Фазекош, председатель Совета адвокатов Закарпатской области, сообщил присутствующим, что вчера на совместном совещании председателей советов и квалификационно-дисциплинарных комиссий была принята резолюция, в которой изложена единая позиция органов адвокатского самоуправления. Данный документ передан секретариату рабочей группы.

«Существующая модель деятельности органов адвокатского самоуправления полностью эффективна. А предложенная может привести к целому ряду рисков», — озвучил позицию г-н Фазекош, предложив проводить реформу самоуправления на основе действующей модели.

Совершенно противоположную позицию по этому вопросу высказал Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области. «Баланс полномочий смещается из центрального органа в регионы. Положительным моментом является то, что отменяется такое явление, как квоты, утверждение списков делегатов и регламента для проведения конференций Советом адвокатов Украины», — считает г-н Бойко.

В свою очередь Тарас Будз, председатель Совета адвокатов Тернопольской области, предложил альтернативное решение этого дискуссионного вопроса. В частности, следует сохранить квотный принцип, но утверждать его на определенный срок, например на год. Это в свою очередь позволит избежать рисков создания альтернативных советов.

«Нет идеальной структуры, и очень хорошо, что сегодня у нас ведется конструктивная дискуссия между представителями адвокатуры», — подчеркнул Ритис Йокубаускас, международный эксперт Совета Европы.

Свои предложения участники круглого стола высказали и по остальным вопросам.

В завершение мероприятия Алексей Филатов призвал всех направить озвученные предложения в письменном виде в секретариат рабочей группы. Напомним, что следующее заседание состоится уже 12 февраля, в этот день и будут рассмотрены все поступившие замечания и предложения.