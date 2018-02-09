В продолжение обсуждения законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности в Администрации Президента Украины состоялся круглый стол «Адвокатское самоуправление: пути усовершенствования».
Открывая мероприятие, Алексей Филатов, координатор Совета по вопросам судебной реформы, пояснил, что круглый стол организован в связи с многочисленными обращениями руководителей региональных советов адвокатов к рабочей группе.
Отметим, что на обсуждение были вынесены такие вопросы: баланс полномочий между национальными и региональными органами адвокатского самоуправления, финансирование органов, функционирование ЕРАУ и принципы работы дисциплинарных органов.
Алексей Филатов напомнил участникам, что одна из главных целей разработки законопроекта об адвокатуре и адвокатской деятельности заключалась в усилении и соблюдении прав и гарантий адвокатской деятельности.
«Надлежащее функционирование института адвокатуры в свою очередь должно обеспечить надлежащее функционирование системы правосудия», — отметил он.
Кроме того, г-н Филатов детально проанализировал основные нововведения, предлагаемые законопроектом.
Переходя непосредственно к обсуждению первого вопроса, Алексей Филатов напомнил, что заложенная в законопроекте модель региональных органов адвокатского самоуправления направлена на усиление их статуса, но в рамках единой ассоциации адвокатов.
Свои позиции относительно предложенных нововведений высказали представители региональных советов органов адвокатского самоуправления. В частности, Алексей Фазекош, председатель Совета адвокатов Закарпатской области, сообщил присутствующим, что вчера на совместном совещании председателей советов и квалификационно-дисциплинарных комиссий была принята резолюция, в которой изложена единая позиция органов адвокатского самоуправления. Данный документ передан секретариату рабочей группы.
«Существующая модель деятельности органов адвокатского самоуправления полностью эффективна. А предложенная может привести к целому ряду рисков», — озвучил позицию г-н Фазекош, предложив проводить реформу самоуправления на основе действующей модели.
Совершенно противоположную позицию по этому вопросу высказал Петр Бойко, председатель Совета адвокатов Киевской области. «Баланс полномочий смещается из центрального органа в регионы. Положительным моментом является то, что отменяется такое явление, как квоты, утверждение списков делегатов и регламента для проведения конференций Советом адвокатов Украины», — считает г-н Бойко.
В свою очередь Тарас Будз, председатель Совета адвокатов Тернопольской области, предложил альтернативное решение этого дискуссионного вопроса. В частности, следует сохранить квотный принцип, но утверждать его на определенный срок, например на год. Это в свою очередь позволит избежать рисков создания альтернативных советов.
«Нет идеальной структуры, и очень хорошо, что сегодня у нас ведется конструктивная дискуссия между представителями адвокатуры», — подчеркнул Ритис Йокубаускас, международный эксперт Совета Европы.
Свои предложения участники круглого стола высказали и по остальным вопросам.
В завершение мероприятия Алексей Филатов призвал всех направить озвученные предложения в письменном виде в секретариат рабочей группы. Напомним, что следующее заседание состоится уже 12 февраля, в этот день и будут рассмотрены все поступившие замечания и предложения.
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ЮП. В свою очередь Тарас Будз, председатель Совета адвокатов Тернопольской области, предложил альтернативное решение этого дискуссионного вопроса. В частности, следует сохранить квотный принцип, но утверждать его на определенный срок, например на год. Это в свою очередь позволит избежать рисков создания альтернативных советов.
Фазекош есть выразитель точки зрения Изовитовой, Гвоздия и иже с ними, подмявшими под себя всю адвокатуру по манипуляционным квотовым правилам, установленным главным манипулятором адвокатуры очень похожими на игру в напёрстки, где большинство всегда проигрывает. Конечно, тайное голосование в один этап, лишит большинство из них " корыта с похлебкой". Вот они и разрывают свои голосовые связки. Это видно уже невооружённым глазом.
Укрупнение местных судов путем преобразования в окружные — это:
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