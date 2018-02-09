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7 европейских компаний заинтересованы в совместном управлении ГТС — вице-премьер-министр

09 февраля 2018 года Источник:epravda.com.ua

Вице-премьер-министр Владимир Кистион сообщил, что семь европейских компаний заинтересованы в совместном управлении украинской газотранспортной системой. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Есть семь заинтересованных партнеров, двое из которых представляют известные в Европе газовые консорциумы. Свой интерес войти в совместное управление национальной ГТС выразили Бельгия, Франция, Голландия, Польша, Словакия, Испания, Италия, Румыния, Греция и Германия», — написал он.

Он также отметил, что уже 21-22 февраля будут проведены первые интервью с теми компаниями, которые прислали свои предложения Украине.

Как известно, Кабинет Министров официально начал процедуру отбора международных партнеров для совместного управления украинской газотранспортной системой.

Для продолжения транзита газа на условиях стандартного долгосрочного контракта Украина должна подписать контракт с российским «Газпромом» и найти партнера, который будет в этом заинтересован.

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