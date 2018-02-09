он же e-mail

Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

Суд принял решение в пользу АМКУ по делу о злоупотреблении монопольным положением «Тедис Украина»

Апелляционный хозяйственный суд г.Киева принял решение в пользу Антимонопольного комитета по делу о злоупотреблении монопольным положением компанией-дистрибьютором табачных изделий «Тедис Украина». Об этом в соцсети сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, суд принял решение о наложении на «Тедис» штрафа в размере 431 млн гривен.

«Победа АМКУ в апелляции. Только что суд принял решение в пользу АМКУ по делу о злоупотреблении монопольным положением «Тедис» (Мегаполис)», — подчеркнул Ю.Терентьев.

Напомним: 31 марта 2017 года украинские правоохранители устроили масштабные обыски в «Тедис Украина» в связи с разоблачением схемы масштабного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Позже стало известно, что Печерский райсуд г.Киева наложил арест на корпоративные права и банковский счет в «ПриватБанке» табачного монополиста.