Госкино ввело новые запреты на российские фильмы

На Украине запретили показ 22 российских фильмов и разрешили прокат 6 российских кинолент в кинотеатрах в 2017 году. Об этом сообщили в Государственном агентстве по вопросам кино.
«Общее количество фильмов производства Российской Федерации, которые прошли Экспертную комиссию по вопросам распространения и демонстрирования Госкино, составляет 48 названий, из них запрещено 22 фильма», — отметили в ведомстве.
В то же время в 2017 году выданы государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины 6 российских фильмов.
Всего за прошлый год государственные удостоверения на право распространения и демонстрации для кинотеатрального права на территории Украины получили 302 фильма.
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