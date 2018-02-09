Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

В прокуратуре АР Крыма сообщили, сколько судов незаконно вошли в порты полуострова

По состоянию на 1 февраля в реестре судов, заходивших в оккупированный Крым, значится 665 нарушителей. Об этом сообщил заместитель начальника управления прокуратуры Автономной Республики Крым Егор Ребров в сообщении, опубликованном пресс-службой прокуратуры АР Крым.

По его словам, благодаря слаженной работе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, в распоряжении которого есть соответствующее оборудование по отслеживанию судов, удается на должном уровне фиксировать такие нарушения.

Е.Ребров отметил, что расследование фактов незаконного пересечения границы с временно оккупированной территорией Крыма через морское пространство является одним из приоритетных направлений работы прокуратуры АР Крым.

«Для координации деятельности и организации фиксации незаконных мер судов в 2017 году создана рабочая группа, в состав которой входят представители прокуратуры АР Крым, Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Министерства инфраструктуры Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной фискальной службы Украины и Государственного предприятия «Администрация морских портов Украины», — указано в сообщении.