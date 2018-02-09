Сегодня 09 февраля 2018 года, 22:11

В Минюсте заявили об отсутствии препятствий для завершения экстрадиционной проверки М.Саакашвили

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что сейчас нет юридических препятствий для продолжения экстрадиционной проверки в отношении лидера партии «Движение новых сил» М.Саакашвили.

«Сейчас нет юридических препятствий для продолжения процесса экстрадиционной проверки по запросу грузинской стороны, который поступил в Министерство юстиции Украины и Генпрокуратуру Украины», — рассказал П.Петренко.

«Мы со своей стороны будем действовать исключительно в рамках законодательства и международных норм. Ожидаем от органов прокуратуры завершения экстрадиционной проверки для того, чтобы принять окончательное решение по этому запросу об экстрадиции», — добавил он.

Руководитель Минюста не стал прогнозировать, депортируют ли М.Саакашвили в Грузии после этой проверки, отметив, что «это компетенция других органов».

В свою очередь защитник лидера «РНС» Руслан Чернолуцкий заявил, что слова П.Петренко об отсутствии препятствий для экстрадиции не соответствуют действительности.

«Продолжаются судебные процессы относительно гражданства и предоставления статуса лица, которое требует дополнительной защиты. Основание для продления срока действия указанной справки — копия искового заявления (апелляционной или кассационной жалобы) с отметкой суда о принятии или копии постановления об открытии производства по делу, надлежащим образом оформленной судебной повестки», — сказал адвокат.

«И поэтому, как минимум до завершения этих процессов, Михаил Саакашвили не может быть экстрадирован в Грузию», — заявил Чернолуцкий.

Он отметил, что 6 февраля была подана кассационная жалоба на решение суда в пользу ГМС, а это, по его словам, означает, что действие справки продолжается, статус пребывания М.Саакашвили на территории Украины легальный.

Как известно, в июле 2017 года Президент Петр Порошенко лишил украинского гражданства М.Саакашвили.