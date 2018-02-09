С 2007-го по 2014 год Украина взяла кредитов на 46 млрд долларов, после чего ежегодно тратит 130 млрд гривен на обслуживание заимствований. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству.
«С 2007-го по 2014 год Украина взяла в долг 46 млрд долларов, которые мы сегодня обслуживаем и по которым мы делаем возвращение и платим 130 млрд гривен ежегодно на обслуживание», — рассказал глава правительства.
В то же время он призвал народных депутатов принять подготовленный пакет из 35 законопроектов, направленный на улучшение инвестиционной привлекательности Украины. По его словам, соответствующие решения позволят повысить экономический рост государства.
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